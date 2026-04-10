San Juan y Nación firman acuerdos clave en seguridad para combatir delitos complejos

La provincia adhirió a protocolos nacionales y mecanismos de cooperación técnica para optimizar la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas.

En el marco del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Estado de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron convenios de colaboración institucional. El encuentro permitió formalizar herramientas operativas que integran a las fuerzas provinciales en redes federales de investigación para combatir el narcotráfico, el tránsito aéreo irregular y la trata de personas.

La provincia ratificó su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes mediante un convenio marco que facilita el intercambio de información y asistencia técnica. Esta alianza permite que los laboratorios locales se integren a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y al Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias.

Respecto a la seguridad del espacio aéreo, se establecieron mecanismos para detectar y neutralizar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI) en territorio sanjuanino. La articulación incluye la designación de enlaces operativos y la creación de una línea de comunicación directa de 24 horas para reportar vuelos sospechosos.

En materia de delitos contra la integridad de las personas, San Juan adhirió formalmente a la «Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata». El documento fija lineamientos técnicos y buenas prácticas para que las fuerzas de seguridad provinciales actúen de manera eficaz ante posibles casos de explotación.

Finalmente, las autoridades destacaron que estos acuerdos no generan gastos adicionales ni transferencias de fondos, priorizando el uso eficiente de los recursos existentes. La cooperación federal refuerza la prevención del delito complejo mediante la capacitación constante del personal y la modernización de los sistemas de control.