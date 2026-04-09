Rivadavia suma una nueva movilidad y ya son 26 unidades propias

La Municipalidad de Rivadavia presentó oficialmente una nueva incorporación a su parque automotor, alcanzando así un total de 26 movilidades propias desde el inicio de la actual gestión.

En el Audio escuchamos al intendente de Rivadavia Sergio Miodowsky, se refiere al respecto.

Se trata de un minibús con capacidad para 19 pasajeros más el conductor, que tendrá un uso versátil y estará destinado a cubrir distintas necesidades de la comunidad. Esta nueva unidad no contará con un destino fijo, sino que podrá ser utilizada por diferentes áreas municipales según la demanda: traslados de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, instituciones y actividades sociales, deportivas o culturales.

Desde el municipio destacaron que esta incorporación responde a una planificación sostenida, orientada a mejorar los servicios y optimizar los recursos públicos. En ese sentido, el intendente Sergio Miodowsky impulsó desde el inicio de su gestión una política de ordenamiento y austeridad, basada en la reducción de cargos políticos y la optimización de la estructura municipal.

Este esquema permitió generar ahorros que hoy se traducen en inversiones concretas para la comunidad, como la adquisición de nuevas movilidades destinadas a fortalecer distintas áreas, incluyendo servicios municipales y el acompañamiento a la Policía Comunal.

La nueva unidad presentada representa un paso más en el compromiso de la gestión con la eficiencia, la cercanía y la mejora continua de los servicios para todos los vecinos de Rivadavia.