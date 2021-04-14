Se busca a David Rubén Lemos

14 de abril de 2021 EL REPORTERO
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A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE COMISARIA DÉCIMO OCTAVA SEGÚN SUMARIO PREVENCIONAL Nº 191/21 CARATULADO “ACTUACIONES PARA ESTABLECER PARADERO”, CON INTERVENCIÓN DEL TERCER JUZGADO CORRECCIONAL, SE SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN CUALQUIER DATO QUE PUEDAN APORTAR PARA LOGRAR UBICAR AL CIUDADANO, DAVID RUBÉN LEMOS, DE 18 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER MZNA O CASA 4, DEPARTAMENTO ALBARDON.

                                  PRESENTA  LA SIGUIENTE  FILIACIÓN: CONTEXTURA FÍSICA DELGADO, CABELLO CORTO OSCURO, TES MORENO. QUE AL MOMENTO DE AUSENTARSE EL MISMO VESTÍA PANTALON DE COLOR AZUL, REMERA DE COLOR BLANCA, CAMPERA DE COLOR GRIS Y LLEVABA UNA MOCHILA DE COLOR NEGRA.

                                 ANTE CUALQUIER DATO COMUNICARSE A COMISARIA 18 AL TELÉFONO 4911024, A LÍNEA DE EMERGENCIAS 911, O BIEN A LA COMISARIA MAS CERCANA A SU DOMICILIO.

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