Se busca a David Rubén Lemos
A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE COMISARIA DÉCIMO OCTAVA SEGÚN SUMARIO PREVENCIONAL Nº 191/21 CARATULADO “ACTUACIONES PARA ESTABLECER PARADERO”, CON INTERVENCIÓN DEL TERCER JUZGADO CORRECCIONAL, SE SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN CUALQUIER DATO QUE PUEDAN APORTAR PARA LOGRAR UBICAR AL CIUDADANO, DAVID RUBÉN LEMOS, DE 18 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER MZNA O CASA 4, DEPARTAMENTO ALBARDON.
PRESENTA LA SIGUIENTE FILIACIÓN: CONTEXTURA FÍSICA DELGADO, CABELLO CORTO OSCURO, TES MORENO. QUE AL MOMENTO DE AUSENTARSE EL MISMO VESTÍA PANTALON DE COLOR AZUL, REMERA DE COLOR BLANCA, CAMPERA DE COLOR GRIS Y LLEVABA UNA MOCHILA DE COLOR NEGRA.
ANTE CUALQUIER DATO COMUNICARSE A COMISARIA 18 AL TELÉFONO 4911024, A LÍNEA DE EMERGENCIAS 911, O BIEN A LA COMISARIA MAS CERCANA A SU DOMICILIO.