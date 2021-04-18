Se busca a Sergio David Castro de 50 años de edad
A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE COMISARIA NOVENA. SEGÚN SUMARIO PREVENCIONAL Nº 286/21 CARATULADO “ACTUACIONES PARA ESTABLECER PARADERO”, CON INTERVENCIÓN DEL TERCER JUZGADO CORRECCIONAL, SE SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN CUALQUIER DATO QUE PUEDAN APORTAR PARA LOGRAR UBICAR AL CIUDADANO, CASTRO SERGIO DAVID, DE 50 AÑOS, CON DOMICILIO EN CALLE ALEM Y CALLE LAVALLE (AL PIE DEL CERRO DETRAS DE LA PLANTA DE RECICLAJE) DPTO.CAUCETE.
PRESENTA LA SIGUIENTE FILIACIÓN 1,70 METROS DE ALTURA, CONTEXTURA FISICA DELGADA, TEZ MORENA, PELO COLOR BLANCO (CANOSO) ONDULADO CORTO, SIEMPRE VESTIA CON UN ENTERITO TIPO MAMELUCO DE COLOR AZUL MARINO. FUE VISTO POR ULTIMA VEZ EN FECHA 14/04/21 EN HORARIOS DE MAÑANA EN EL INTERIOR DE LA PLANTA RECICLADORA
ANTE CUALQUIER DATO COMUNICARSE A COMISARIA NOVENA AL TELÉFONO 491040, A LÍNEA DE EMERGENCIAS 911, O BIEN A LA COMISARIA MAS CERCANA A SU DOMICILIO.