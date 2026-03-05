Se realizará la jornada Mujer Saludable con propuestas de salud integral

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Salud invita a participar de un espacio gratuito y abierto a la comunidad que ofrecerá información, orientación, controles y asesoramiento.

El Ministerio de Salud realizará la jornada “Mujer Saludable: Fortaleciendo nuestra conexión con el bienestar”, el próximo 9 de marzo, de 8:30 a 12hs, en la Plaza Seca ubicada en la Planta Baja del Centro Cívico.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Mujer y tiene como objetivo promover la salud integral, generando espacios de información, orientación y escucha destinados a acompañar y fortalecer el bienestar de las mujeres en todas las etapas de la vida.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán recorrer stands informativos sobre salud integral de las mujeres, recibir orientación acerca de los servicios de salud hospitalarios y comunitarios, y acceder a asesoramiento sobre derechos. Además, estarán presentes vacunación, testeos, actividad de RCP, consejería en HPV y TBC, y dinámicas alusivas a los derechos, los hábitos saludables, el cuidado de la salud mental y la actividad física.

También, se contará con un espacio de escucha, prevención y orientación ante situaciones de violencia, junto con controles de salud y diversas actividades de promoción del bienestar. También participarán organismos que brindarán asesoramiento, el Observatorio contra la Violencia de las Mujeres y la Dirección de Género.

La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad, y está organizada por la División Trabajo Social, Departamento de Medicina Asistencial dependiente de la Secretaria Técnica.