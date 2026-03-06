Aprender, Trabajar y Producir lanzará 100 talleres nuevos, distribuidos en los 19 departamentos de San Juan
Este martes 10 de marzo, desde las 9 hs, estará habilitado el sitio web de inscripciones. Esta iniciativa del Gobierno de San Juan combina formación teórico-práctica con la implementación de prácticas profesionalizantes y financiamiento para proyectos de autoempleo, incluyendo microcréditos destinados a fomentar el desarrollo personal y económico de los participantes.
Por iniciativa del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se amplía la oferta de cursos y capacitaciones para sanjuaninos que tengan entre 18 y 65 años. Toda la información sobre los talleres está disponible en https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar y las inscripciones se habilitarán a partir de las 9 hs del martes 10 de marzo.
Este programa no es solo una herramienta para quienes desean insertarse en el mercado laboral, sino también para aquellos que buscan emprender o desarrollar proyectos productivos propios.
Con «Aprender, Trabajar, Producir», San Juan reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de su gente, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible en toda la provincia.
La propuesta por departamento contempla las siguientes capacitaciones:
Albardón
- Panadería Básica
- Service y Reparación de Lavarropas
- Soldadura Básica para Jóvenes
- Operario en Servicios Edilicios Generales
- Computación II
Angaco
- Soldadura II
- Domótica / Automatización Inteligente
- Repostería Artesanal
- Marketing Digital y Ventas Online
Calingasta
- Mantenimiento Integral de Complejos Turísticos
- Atención al Huésped
- Agro
Capital
- Automatización Domótica
- Soldadura I
- Soldadura II – Avanzada
- Electricidad Industrial I
- Electricidad Industrial II
Caucete
- Electricidad Básica
- Panadería Regional
- Reparación y Service de Lavarropas
- Soldadura I
- Marketing y Promoción Turística Local
Chimbas
- Panadería Básica
- Mantenimiento Edilicio Integral
- Instalación de Sistemas de Seguridad Residencial
- Soldadura y Herrería para Mujeres
- Barbería
Iglesia
- Mantenimiento Integral de Cabañas
- Repostería
- Técnicas de Atención al Huésped
- Marketing Digital y Comercio Electrónico
Jáchal
- Gastronomía Básica I
- Electricidad básica
- Mecánica de Motos
- Elaboración de dulces y productos regionales
- Técnicas de Atención al Huésped
- Mantenimiento de Equipos de Riego
- Operador Máquinas Textiles – Nivel básico
- Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas
- Alfabetización digital I
9 de Julio
- Electricidad I
- Pastelería para Eventos
- Electricidad II
- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado
Pocito
- Soldadura inicial – Nivel I
- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado
- Técnicas Avanzadas de Repostería
- Soldadura Aplicada a Maquinarias Agrícolas – Nivel II
- Manipulación de alimentos
Rawson
- Operador de maquinarias Textiles
- Soldadura básica para mujeres
- Cuidado de adultos mayores
- Operación y mantenimiento de equipos de riego tecnificado
- Mantenimiento Edilicio Integral
Rivadavia
- Mantenimiento Edilicio Integral
- Gastronomía
- Peluquería-Barbería
- Domótica e Instalación de Sistemas de Seguridad
- Atención Gastronómica y Servicio de Salón
San Martín
- Apicultura
- Mantenimiento Edilicio Integral
- Mantenimiento de Equipos de Riego
- Marketing y Ventas Aplicadas al Turismo
Santa Lucía
- Técnicas en Panificación
- Sistemas de Climatización I: Aire acondicionado
- Alfabetización Digital I
- Técnicas de Oratoria y Liderazgo
- Peluquería-Barbería
- Auxiliar en Técnicas en Higiene y Seguridad
- Técnicas en Tejido Artesanal
- Atención Gastronómica y Servicio de Salón
Sarmiento
- Soldadura Básica
- Atención al Cliente y Oratoria
- Plomería
- Tractorista
Ullum
- Mantenimiento Integral de Cabañas
- Atención al Huésped
- Mantenimiento de Equipos de Riego Tecnificado
Valle Fértil
- Operario Apícola
- Soldadura Básica
- Mantenimiento Integral de Cabañas
25 de Mayo
- Soldadura Básica I
- Gastronomía
- Soldador Herrero II
- Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado
Zonda
- Gastronomía Regional
- Marketing Digital para Turismo Rural
- Mantenimiento Integral de Cabañas Turísticas