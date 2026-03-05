Jornada cultural y artística por el 8M en los jardines del Chalet Cantoni

La conmemoración será este viernes 6, desde las 20:30. Entrada libre y gratuita. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de “8M+”, una jornada artística y cultural que se realizará el viernes 6 de marzo a partir de las 20:30 h en los jardines del espacio.

La propuesta busca generar un ámbito de encuentro, reflexión y celebración a través del arte, poniendo en valor el trabajo y la expresión de mujeres y diversidades en distintas disciplinas. El evento invita a compartir una experiencia cultural colectiva que destaca las producciones locales y concibe al arte como herramienta de identidad y transformación social.

Organizada por el Chalet Cantoni Casa Cultural, institución dedicada a la promoción del arte y la cultura local, la actividad se enmarca dentro de una agenda de acciones que apuntan a fortalecer la participación comunitaria y el acceso libre a propuestas artísticas.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un atractivo line up que incluye: “Renegada”, una obra de danza teatro que conjuga movimiento y expresión escénica. Además, Paula Dupont, presentará su espectáculo musical “Adentro mío”.

El encuentro contará con food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar la velada al aire libre, sumando un espacio distendido para compartir en comunidad.

La actividad es libre y gratuita, y está destinada a todo público.