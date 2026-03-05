Se viene futsal femenino en el Parque de Rivadavia

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
futsal riv

Este sábado 7/3 desde las 10 hs, el Parque se llena de juego, equipo y tribuna 🩷

Participan Pumas, Cloromiro y Club Rivadavia, en una jornada para alentar y disfrutar del deporte.

📍 Parque de Rivadavia

🕙 10 hs

¡Te esperamos para vivirlo a pleno! 🙌🏼

