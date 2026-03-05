RIVADAVIA Se viene futsal femenino en el Parque de Rivadavia EL REPORTERO 5 de marzo de 2026 Este sábado 7/3 desde las 10 hs, el Parque se llena de juego, equipo y tribuna Participan Pumas, Cloromiro y Club Rivadavia, en una jornada para alentar y disfrutar del deporte. Parque de Rivadavia 10 hs ¡Te esperamos para vivirlo a pleno! Navegación de entradas Anterior: Vuelta a San Juan Damas 2026: Rivadavia es Etapa 2Siguiente: Rivadavia Activa te espera en el #MesDeLaMujer Más historias RIVADAVIA Rivadavia Activa te espera en el #MesDeLaMujer EL REPORTERO 5 de marzo de 2026 RIVADAVIA Vuelta a San Juan Damas 2026: Rivadavia es Etapa 2 EL REPORTERO 5 de marzo de 2026 RIVADAVIA Seguimos trabajando por un Rivadavia más limpio EL REPORTERO 5 de marzo de 2026