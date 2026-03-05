Secuestran 17 plantas de cannabis en Villa San Damián

La policía de San Juan secuestró 17 plantas de cannabis en un domicilio de Villa San Damián, en la calle Boulevard Sarmiento oeste. Una de las agentes fue comisionada al lugar tras una denuncia de agresión de una mujer.

En el domicilio, la policía encontró a la mujer y sus hijas, quienes manifestaron un inconveniente y no deseaban realizar denuncia. En el fondo del domicilio, se hallaron 10 plantas de cannabis, propiedad de Orostizaga (31).

El propietario no tenía acreditación para cultivo de cannabis, por lo que se procedió a comunicar con el Departamento de Drogas Ilegales. Con autorización de la fiscalía federal, se secuestraron 17 plantas de cannabis sativa, de 1 a 3 metros de altura.

La policía actuó en coordinación con el Oficial Ayudante Gallegos Cayetano.