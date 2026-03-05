Dos sujetos aprehendidos por el robo de una motocicleta en Rawson

La Subcría Buenaventura Luna detuvo a dos sospechosos de intento de robo en la calle Agustín Gómez y Perón, cuando intentaban abrir domicilios en la zona. Al llegar la policía, los sujetos huyeron y arrojaron una motocicleta Zanella negra sin dominio.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la sede policial, donde se comprobó que presentaba pedido de captura por robo calificado, según la UFI Delitos contra la Propiedad.

La motocicleta será devuelta a su dueño una vez finalizada la investigación.