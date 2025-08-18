Seguimos apostando por un Pocito + Limpio

Personal municipal de distintas áreas participó de una capacitación sobre el programa «Separar Suma», una iniciativa de la Secretaría de Ambiente del gobierno provincial.

Los participantes aprendieron sobre la importancia de separar los residuos desde el origen y cómo implementar esta práctica de manera efectiva en nuestro departamento.

Este programa se desarrollará progresivamente en todo Pocito, con el objetivo de que vecinos y vecinas comiencen a separar los residuos reciclables desde sus hogares.

Cuidar el ambiente es tarea de todos.