Siniestro vial auto moto

En jurisdicción de Cria. 19º SINIESTRO VIAL ( MOTO-AUTO): C/ Rawson entre c/ Belgrano y c/ Mitre, Dpto. San Martin, se entrevista al Sr. Ferrero de 23 años de edad, quien se movilizaba en un automóvil marca Chevrolet Corsa, el que estaba estacionado, en ese momento es impactado en la parte trasera por una motocicleta marca motomel 150 conducido por el Sr. Ledesma de 23 años de edad, a la vez se cruza de carril e impacta con otro automóvil que circulaba en sentido contrario siendo un auto marca Fiat 147, conducido por el Sr. Alejos de 31 años de edad. Al arribo de la ambulancia el conductor de la motocicleta estaba consciente y presentaba amputación del brazo derecho a la altura del hombro, fue traslado junto la extremidad a la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson, a posterior informan de dicho nosocomio que presenta amputación de miembro superior derecho, fractura de columna vertebral y politraumatismos. Personal policial se avoca al hecho.

