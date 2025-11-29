DESTACADO SANTA LUCIA SJ Cerca en Santa Lucía EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 Los vecinos santaluceños podrán acceder a servicios y asesoramiento de todos los ministerios, en un solo lugar El próximo martes 2 de diciembre de 8:30 a 13:30hs en la Escuela Antonia Villascusa Navegación de entradas Previous: Atentos artesanos, emprendedores y gastronómicosNext: ¡La plaza del barrio Gemo 2 quedó renovada! Más historias SANTA LUCIA Atentos artesanos, emprendedores y gastronómicos EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 SANTA LUCIA Virgen de la Medalla Milagrosa EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025 SANTA LUCIA ¡Sonrisas Sanas en Santa Lucía! EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025