Susana Giménez llamó en vivo a Luis Ventura “¿Cómo vas a decir eso?”

El jueves se vivió un inesperado momento en A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzoco en la pantalla de América. La conductora dejó en stand by todos los contenidos del día cuando Luis Ventura le avisó que Susana Giménez se había comunicado con él para hacer una aclaración. La diva reaccionó al escuchar una versión sobre su festejo de cumpleaños y decidió comunicarse en vivo con el presidente de APTRA para desmentir la información.

Minutos antes del explosivo llamado el periodista había comentado la posibilidad de que durante la celebración de sus 78 años Susana recibiera en Uruguay a Jorge Rama, ex pareja de la diva, a quien acusó de estafa en 2009. Inmediatamente después de que contara esa información, Ventura puso su celular frente al micrófono y aclaró que la famosa conductora estaba al teléfono con un fuerte reclamo.

“No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo, pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, cuestionó Susana sin filtro. El periodista trató de defender su fuente, y le aseguró que se trataba de alguien confiable que anteriormente lo había alertado sobre el robo de chequeras y la falsificación de firmas que habría realizado el empresario uruguayo once años atrás.

Indignada, la diva continuó: “No podés creerle a la gente que te llama, que no sé quién es. A mí me encanta porque vos creés más en un periodista cualquiera, que no sé quién es y que querrá anotarse un poroto porque no pasa nada, que a mí”. En un intento por calmar las aguas, el periodista expresó: “¡Pero yo te creo a vos Susana!”, y remarcó que confió en la versión porque la considera una persona muy generosa, capaz de dejar atrás los rencores.

“¿Pero cómo voy a recibirlo? ¿Perdonar? ¿Después de dormir con el enemigo? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda, así quedo una tarada”, le recriminó la diva. “Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Y esa plata por supuesto que no la recuperé”, remató. Mientras tanto, Mazzoco intentaba entablar un diálogo con Susana, pero del otro lado recibió otro reclamo fulminante.

“No sé que le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me robó me están tratando de estúpida”, sentenció. Cabe recordar que los rumores de crisis y separación de Giménez y Rama comenzaron a sonar a fines de 2008, pero recién en mayo de 2009 se hizo público y se supo que la ruptura fue en medio de un escándalo judicial por librar cheques sin fondos, falsificación de firma y problemas de adicciones.

“Yo no la veía venir. Él la veía venir”, admitió la diva en una descontracturada charla que mantuvo en su programa con Antonio Gasalla personificado como La Abuela. “¡Y todas las minitas que aparecieron!”, agregó el humorista. “Me quedé helada. No lo podía creer. Nunca lo hubiera imaginado”, aseguró la conductora manifestando su sorpresa por el modo en que se separó del empresario.

El empresario, por su parte, bajó su perfil mediático y en 2014 se supo que se casó con Karina Lebed Kemper, una ejecutivo de ventas digital del diario El País. El tiempo pasó, pero la diva no quiso tener una relación formal con ningún otro hombre. En reiteradas ocasiones ha declarado que prefiere estar sola. “Estoy feliz. No quiero estar con nadie que me amargue la vida, estar esperando que me llame por teléfono y que me afane. Nunca soñé con un amor para toda la vida. A lo mejor antes la gente tenía otra cosa: los hombres eran más fieles, más amorosos, mantenían su hogar… Ahora no. Todo es distinto”, le dijo a Santiago del Moro, en 2019 en su programa de televisión.

