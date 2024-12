Sustracción de automotores y autopartes

25/11/24. SARMIENTO: en ruta N° 40 se secuestró una motocicleta Marca Honda modelo XR 150 de color roja. El sistema SIFCOP detalla el pedido de secuestro desde fecha 13/02/2024, por el delito de HURTO DE VEHÍCULO, solicitado por la Policía De La Provincia De Mendoza, se notificó a su poseedor Molina, quien aporto cédula verde, la cual no corresponde su número de control con el que figura en el sistema SIFCOP, y se procede a verificar el vehículo observando una devastación en la numeración de su cuadro, con una estampación con números no originales de fábrica al igual que en sus base del motor se observa una devastación y una estampación con números no originales de fábrica, autoridades de la UFI DCP dispusieron la medida.

2️⃣ 25/11/24. SARMIENTO: se verificó una motocicleta que se encontraba sin patente en Ruta 40 a metros al sur de Ruta 153, Sarmiento, que al ingresar el número de motor y cuadro en el sistema SIFCOP, este nos arroja un pedido de secuestro de fecha 20/10/2024 por el delito de HURTO CALIFICADO, siendo una motocicleta marca Zanella 110 c.c. color gris, motivo se secuestro el rodado, autoridades de la UFI DCP dispusieron la medida.

3️⃣ 26/11/24. SARMIENTO: se verificó una motocicleta que se encontraba en la banquina de Ruta 319, su poseedor el Sr. Videla de Laguna del Rosario, Mendoza, con el número de cuadro y motor el sistema SIFCOP arroja un Pedido de Secuestro causa: «Delito Robo Agravado- 1/1/21, de la Provincia de Mendoza, tratándose de una Moto marca Yamaha 200 .c.c. por lo que se procedió al secuestro del rodado, autoridades de la UFI DCP dispusieron la medida.

4️⃣ 26/11/24. SARMIENTO: se verificó una motocicleta que se encontraba circulando por calle Costa Canal, Va Costa Canal en poder de Sr. Videla de Cochahual, al ingresar número de cuadro y motor al sistema SIFCOP este arroja un Pedido de Secuestro de la provincia de Mendoza, delito ROBO – 02/09/23″ tratándose de una Moto marca Honda wave 110 cc por lo que se procedió al secuestro del rodado autoridades de la UFI DCP dispusieron la medida.

5️⃣ 26/11/24. LOS BERROS: Personal de Sustracción de automotores, Sección Leyes Especiales y Unidad Rural 04 inspeccionaron un taller mecánico ubicado en calle del Medio s/n -Los Berros, se controlaron un total de 06 motos y 10 motores de motos: uno de los motores (01) presenta pedido de secuestro CAUSA: «ACTUACIONES INVESTIGATIVAS. HURTO Srio. 730/15 Cria. 17° fecha 24/07/15”. por lo que se procedió al secuestro del motor, autoridades de la UFI DCP dispusieron la medida.

6️⃣ 27/121/24. CHIMBAS. Con mandato Judicial, desde la Unidad Conclusiva de Instrucción (Ex-Segundo Juzgado de Instrucción), se allanó el domicilio de calle Salta N°1593 Norte, procediendo al secuestro de un auto marca Volkswagen modelo Gol Power, de color gris, el rodado quedó vinculado a Sumario por el delito de ESTAFA a cargo de el Juzgado indicado.