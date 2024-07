Personal policial de Sección de Sustracción de Automotores, llevo a cabo el secuestro de varios vehículos en diferentes procedimientos, siendo estos una motocicleta marca Yamaha modelo FZ, la cual al realizarle la verificación física del rodado se constata que el número de cuadro y número de motor estarían limados y adulterado, una moto Zanella 250 c.c que procediendo a verificar el N° de cuadro y motor de la moto en cuestión e ingresarla en el sistema SIFCOP, nos arroja un resultado de pedido de secuestro vigente por el delito de ROBO, una motocicleta marca Gilera Smash 110cc, estaría suprimido su número de motor, como así también su número de cuadro, y por ultimo una camioneta marca Toyota modelo Hilux patente colocada no presenta medida de seguridad otorgadas por la DNRPA por tal motivo se procedió a la verificación física del número motor y número de chasis por lo que el perito idóneo constató que el número de chasis presenta la base desgastada con grabado no original de fábrica con relación al número de motor con base desgastada con grabado que no corresponde a los normales de fábrica terminal. Así mismo se proceda a constatar a través de la oblea de VTV donde corresponde a otro dominio del que tiene colocado figurando en estado registral ROBADO en la localidad de Banfield provincia de Buenos Aires.