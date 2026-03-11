Teatro Sarmiento programación mes de marzo

Música, K-Pop y stand up son algunas de las actividades que ofrecerá el espacio cultural durante el mes.

El Teatro Sarmiento, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, presenta una programación de espectáculos para el mes de marzo, con propuestas que abarcan música clásica, pop, infantil y stand up.

La agenda comenzará el sábado 14 con doble función de Candlelight. A las 19 se realizará “Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, una experiencia que combina música clásica con miles de velas, en un formato íntimo y sensorial. La propuesta invita a redescubrir obras emblemáticas en escenarios especialmente ambientados. Ese mismo día, a las 21:30, será el turno de “Candlelight, Tributo a Coldplay”, que mantiene el mismo formato inmersivo, con versiones en clave clásica de los grandes éxitos de la banda británica. Entradas disponibles en feverup.com.

El domingo 15 a las 18 llegará el espectáculo infantil “Guardiana K-POP”, en el marco de su tour latinoamericano. La propuesta combina una historia original inspirada en el fenómeno global del K-Pop con coreografías de alto impacto, 12 artistas en escena, vestuarios llamativos, pantallas LED y efectos especiales. La función es apta para todo público, tiene una duración de 90 minutos. Las entradas se consiguen en entradasweb.com.ar.

El viernes 27 a las 21:30 se presentará “Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto)”, el unipersonal del humorista Martín Rechimuzzi. La obra, que agotó funciones en distintas ciudades del país y realizó una gira europea, propone una comedia en tres actos que, a partir de un cumpleaños de 15 en el conurbano bonaerense, reflexiona con humor y sensibilidad sobre los vínculos familiares. Es apta para mayores de 13 años, tiene una duración de 75 minutos y las entradas están disponibles en entradaweb.com.

El cierre del mes será el domingo 29 a las 21 con la presentación de César Banana Pueyrredón. El reconocido músico ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su trayectoria y de la música popular argentina, en un formato íntimo y dinámico. El espectáculo es apto para todo público y las entradas pueden adquirirse en tuentrada.com.