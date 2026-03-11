Convocatoria abierta para participar de un nuevo espacio de difusión literario

La Librería Provincial Reyna Domínguez convoca a autores sanjuaninos a integrar su catálogo. La recepción de ejemplares se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la secretaria de Cultura informa la apertura de la Librería Provincial Reyna Domínguez, un nuevo espacio destinado a la venta y promoción de obras literarias y no literarias de autoría sanjuanina.

En este marco, se convoca a escritores y editores de la provincia interesados en promocionar y comercializar sus publicaciones en este ámbito, que tiene como objetivo visibilizar y fortalecer la producción editorial local, generando un punto de encuentro entre autores y lectores.

La recepción de ejemplares se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo esquina Las Heras, en horario de 8:00 a 20:00

En cuanto a las condiciones de presentación, los libros deberán encontrarse en buen estado, sin roturas, humedad ni manchas. Se aceptarán únicamente obras literarias o de divulgación científica escritas por autores sanjuaninos y se recibirán hasta tres ejemplares por título.

