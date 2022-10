Torneo Federal A: Desamparados juega el domingo

Se unifico la última fecha con todos los partidos que tengan incidencia en la zona de clasificación o de descenso directo. Los encuentros detallados mas abajo se jugaran a partir de las 16 hs.

Desamparados tiene que ganarle a Juventud de San Luis y esperar que Huracán las Heras pierda el partido frente a Bolivar para forzar en la provincia de San Luis un partido desempate para definir el segundo equipo descendido de la zona a.

Bolivar vs Huracán LH

Cipolletti vs Ferro GP

Desamparados vs Juve SL

Juve Gchú vs Sp Las Parejas

Gim CDU vs Atl Paraná

Racing Cba vs GyT Salta

Sp Belg vs Unión (S)

Douglas vs SM Fsa

Def VR vs Central Norte