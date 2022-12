Tras el anuncio de Uñac, la oposición dijo: “Vamos a seguir defendiendo la Democracia y la Constitución”

El Gobierno modificó ilegalmente la ley electoral, ha embarrado la cancha y ahora pretende seguir tensionando la Provincia con una candidatura inconstitucional.

El Gobernador sabe que no puede volver a ser candidato, porque ya cumplió los mandatos que habilita la Constitución.

Merecemos un modelo de Provincia que respete la Constitución y las leyes, donde las reglas sean claras e iguales para todos. No queremos un modelo de Provincia como Formosa y Santa Cruz.

Vamos a defender San Juan en todos los terrenos que corresponda. No le tenemos miedo a las elecciones, ni a ningún candidato, sólo queremos reglas de juego claras. (dentro de la ley todo, fuera de la ley nada)

Los sanjuaninos sabemos enfrentar las injusticias y somos muchos los que tenemos ganas e ideas, para renovar y construir un futuro mejor.