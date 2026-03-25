Se llevó a cabo la última edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Madre Universal, con una gran participación de familias y vecinos que se acercaron a disfrutar y acompañar el trabajo local.

La jornada contó también con la participación del equipo de la Dirección de Acción Social, sumando presencia y acompañamiento a este espacio que impulsa la creatividad, la producción y la economía local.

Gracias a todos los que fueron parte de este ciclo. Nos volvemos a encontrar muy pronto.