Última edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores

EL REPORTERO 25 de marzo de 2026
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Se llevó a cabo la última edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Madre Universal, con una gran participación de familias y vecinos que se acercaron a disfrutar y acompañar el trabajo local.

La jornada contó también con la participación del equipo de la Dirección de Acción Social, sumando presencia y acompañamiento a este espacio que impulsa la creatividad, la producción y la economía local.

Gracias a todos los que fueron parte de este ciclo. Nos volvemos a encontrar muy pronto. 💚✨

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