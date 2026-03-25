24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia

EL REPORTERO 25 de marzo de 2026
SEC 24

A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, recordamos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Sostenemos la importancia de no olvidar, de mantener vivas las historias y de acompañar la lucha de quienes, durante décadas, han buscado verdad e identidad.

La memoria es una construcción colectiva que nos permite mirar el pasado para defender el presente y construir un futuro con más derechos.

Mirna Moral

Secretaria General

#24DeMarzo#MemoriaVerdadYJusticia#NuncaMás#DerechosHumanos#EmpleadosDeComercio

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