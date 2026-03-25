Encuentran arma de fuego abandonada

La policía de San Juan, a través de la Comisaría 29°, encontró una pistola Browning 6mm, abandonada en una cuneta de riego del Barrio San Lorenzo.

El arma fue encontrada por personal de la Unidad Operativa Richet Zapata, que realizaba recorridas por el barrio, mientras entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.

La policía consultó a la base del Sistema Acusatorio y determinó que no hay intervención en el caso, por lo que se iniciaron actuaciones en la Comisaría 29° para determinar la procedencia del arma.