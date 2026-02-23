Últimos días para acceder a descuentos en el pago anual y semestral del IPV

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
IPV cuotas

El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero, por lo que quienes opten por estas modalidades aún pueden acceder a importantes descuentos.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informa a los adjudicatarios que se encuentran en los últimos días para acceder a los descuentos especiales por el pago en modalidad semestral o anual. El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero, por lo que quienes opten por estas modalidades aún pueden acceder a importantes descuentos.

Los beneficios disponibles son:

  • 10 % de descuento en el pago semestral.
  • 15 % de descuento en el pago anual.

Esta medida busca brindar un alivio económico y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de viviendas sociales en San Juan.

Cómo obtener las boletas

El IPV ofrece diferentes alternativas para acceder a las boletas:

  • Ciudadano Digital: permite consultar y descargar boletas mensuales, semestrales, anuales y el total de deuda.
  • Página web: ingresando a pagoboletas.sanjuan.gob.ar se pueden descargar las boletas hasta el día de su vencimiento.
  • Correo electrónico: solicitando boletas o información de deuda a boletaipv@sanjuan.gov.ar.
  • Atención presencial: en la Mesa de Atención Unificada (entrepiso, núcleo 4 del Centro Cívico) o en la Mesa de Informes (planta baja).

Canales de Pago disponibles

  • San Juan Servicios: con boleta impresa o informando el DNI del titular.
  • Home Banking (Red Link): a través de los bancos adheridos.
  • Plus Pago: ingresando desde la página del IPV.
  • Lotipago (agencias de quiniela): con boleta impresa.
  • Débito Automático: disponible para clientes del Banco San Juan y otras entidades.

Desde el IPV recuerdan que aprovechar estos descuentos permite organizar los pagos con anticipación y obtener un beneficio económico significativo.

