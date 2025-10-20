Un agradecimiento enorme a todas las mamás santaluceñas

EL REPORTERO 20 de octubre de 2025
madre santa

En Santa Lucía celebramos el Día de la Madre como lo que somos: una gran familia. 💕 Disfrutamos de una tarde llena de alegría y emoción, manifestó el intendente Juan José Orrego.

Gracias a Fabian Martin y Federico Rizo, candidatos a diputados nacionales por el frente XSanJuan , equipo del gobernador Marcelo Orrego; a Guido Romero , ministro de Turismo, Deporte y Cultura; y a Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano. Gracias al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y a todas las autoridades y funcionarios que nos acompañaron en este día tan especial.

Un agradecimiento enorme a todas las mamás santaluceñas que hicieron de este encuentro un momento inolvidable. 💐

Con amor, unión y alegría… así se vive Santa Lucía

Más historias

herra

Herramientas crediticias para PyMES y Emprendedores

EL REPORTERO 20 de octubre de 2025
camping niños

Camping Don Bosco llenó de corazones felices

EL REPORTERO 20 de octubre de 2025
muni santa

¡Feliz día para nuestros trabajadores municipales!

EL REPORTERO 20 de octubre de 2025