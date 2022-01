Un día como hoy…

– Día Internacional de la Protección de Datos Personales

814 – Muere Carlomagno, emperador romano.

1547 – Muere Enrique VIII.

1693 – Nace Anna de Rusia, emperatriz de Rusia de 1730 a 1740.

1782 – El virreinato del Río de la Plata queda dividido en 8 intendencias: La Paz, Potosí, Cochabamba, Charca, Buenos Aires, Córdoba, Salta y Paraguay.

1807 – London’s Pall Mall es la primera calle iluminada con luz de gas.

1813 – Jane Austen publica anonimamente Orgullo y prejuicio.

1823 – Bernardo O’Higgins, director supremo de Chile, dimite y se exilia en Perú.

1825 – Asesinado en Lima el escritor y político argentino Bernardo de Monteagudo.

1826 – El Congreso argentino publica una ley por la que se establece un Banco Nacional, llamado Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1841 – Nace Sir Henry Morton Stanley, explorador y periodista inglés.

1853 – Nace José Martí, escritor y político independentista cubano.

1871 – En el marco de la Guerra Franco-Prusiana, Francia capitula tras el Sitio de París, poniendo fin a la guerra.

1887 – Colocación de la primera piedra de la torre Eiffel, símbolo de París.

1887 – Nace Arthur Rubinstein, músico polaco.

1892 – Nace Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1909 – La toma de posesión del general José Miguel Gómez como presidente de Cuba pone fin a la administración política de Estados Unidos sobre la isla.

1912 – Asesinado en Quito el presidente de la República de Ecuador, general Eloy Alfaro, tras 17 años en el poder.

1912 – Nace Jackson Pollock, pintor estadounidense.

1918 – Se funda el Ejército Rojo bajo el impulso de Lev Davidovich Bronstein (León Trotski).

1918 – Nace Wilson Ferreira Aldunate, político uruguayo.

1928 – Muere Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1932 – Las fuerzas japonesas comienzan a ocupar la ciudad china de Shanghai.

1935 – Islandia es el primer país en legalizar el aborto.

1936 – Nace Alan Alda, cineasta estadounidense.

1940 – Nace Carlos Slim, empresario mexicano.

1946 – Masacre de la Plaza Bulnes en Chile, que dejó a varias personas heridas y seis muertos, entre ellos Ramona Parra.

1951 – EE.UU. detona en el sitio de pruebas de Nevada la bomba atómica Baker (de 8 kilotones), la novena de la Historia humana.

1955 – Nace Nicolas Sarkozy, político y presidente francés.

1958 – Se crea en Dinamarca el juego de bloques Lego.

1977 – Muere Benito Quinquela Martín, pintor característico de escenas del puerto de la Boca del Riachuelo.

1985 – El grupo de artistas Usa for Africa (Michael Jackson, Lionel Richie y otras estrellas pop) graban la canción «We Are The World», con fines benéficos.

1986 – Explosión del transbordador espacial estadounidense «Challenger» en Cabo Cañaveral y muerte de sus siete tripulantes.

1996 – Muere Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel 1987.

2002 – Más de 600 muertos y varias decenas de desaparecidos en la explosión de un polvorín en Lagos (Nigeria). La mayoría de las víctimas perecieron ahogadas en un canal al huir del fuego.

2009 – Muere Billy Powell, músico estadounidense

2003 – Ariel Sharon gana los comicios en Israel.

2013 – La reina Beatriz de Holanda abdica en su hijo Guillermo.

2020 – Tuvo lugar un terremoto en Jamaica con una magnitud de 7.7 mww, con epicentro a 133 km al noroeste de Montego Bay.

