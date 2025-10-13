Un hombre fue aprehendido por robar una bicicleta

La Policía de San Juan detuvo a un hombre que robó una bicicleta en una obra de construcción ubicada en la calle Aberastain y General José María Paz. El acusado, identificado como Juan Olivares, de 34 años, fue interceptado después de que un joven de 22 años lo denunciara.

El damnificado manifestó que había visto al acusado sustrayendo la bicicleta y emprendió la persecución a pie. Un transeúnte colaboró con la persecución en su vehículo particular y juntos lograron interceptar al acusado en la calle Balaguer y Sarmiento.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Tomás García, dispuso que se llevara a cabo el procedimiento especial de flagrancia por el delito de hurto simple. El acusado quedó vinculado al legajo 87/25 y fue puesto a disposición de la justicia.