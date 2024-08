Me encontré con Sixto Sánchez, el querido mozo de Café Do Brasil, reconocido por su trabajo y honestidad. Lo conozco de toda la vida, porque mi papá, Samuel, ya era su cliente y juntos construyeron una linda amistad. Don Sixto me sorprendió con un regalo muy especial: una foto histórica de él y mi papá, tomada hace dos décadas . Nos pusimos a contar historias de esa época y no pudimos evitar emocionarnos.

Gracias, Sixto, por visitarme y compartir este momento