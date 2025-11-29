Un paseo para disfrutar en familia

EL REPORTERO 29 de noviembre de 2025
riv 30

¡Animate a descubrir todo lo que hacen nuestros artesanos emprendedores! 👏🏼

🗓 Domingo 30 de noviembre

🕖 De 18:00 a 22:30 hs

📍 Parque de Rivadavia

💐 Un paseo para disfrutar en familia.

¡Los esperamos! 🙌🏼

