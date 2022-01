Una argentina de 34 años se contagió dos veces de coronavirus en apenas 40 días

Andrea Miranda tiene 34 años, trabaja como periodista especializada en estilo de vida en un canal de TV de Jujuy y asegura que lleva una vida sana. Practica yoga, lleva una dieta saludable y tiene el esquema de vacunación completo. Sin embargo, contrajo dos veces coronavirus en 40 días y la segunda vez la pasó muy mal.

“Nunca había sentido algo así, no podía respirar”, contó en su cuenta de Instagram junto a un detallado relato de cómo cursó la enfermedad a pesar de ser una experta en técnicas de respiración por la disciplina que practica.

“Me han explicado que la doble infección es más compleja para los pulmones y que por eso puede haberme afectado así, pero no dejo de pensar en cómo la hubiera pasado si no me hubiera vacunado”, aseguró la influencer mientras se recupera de la enfermedad.

El primer contagio ocurrió en noviembre, en un viaje que hizo a Río de Janeiro. Arrancó con algo de tos y fiebre. Tras comprar un test en la farmacia, confirmó que se había infectado y luego de pasar el aislamiento en el hotel, pudo disfrutar de algunos días de playa y realizar excursiones. Recuerda que se agitaba mucho al subir y bajar escaleras.

Cuando llegó a la Argentina y retomó su trabajo, el cansancio corporal nunca desapareció por completo. Y semanas después volvió la tos. Andrea enseguida supo que había vuelto a infectarse: “Era una tos muy distinta a todas e igual a la que había tenido cuando contraje COVID-19″.

“ Después arranque con dolor de cabeza y fiebre, y al día 3 di positivo. Al otro día empecé a quedarme sin aire. Me levanté y no podía respirar. Hablaba dos palabras y me agitaba. La pasé muy feo. Trataba de respirar y no se me llenaban los pulmones de aire ”, contó Andrea al ser entrevistada en Radio Con Vos. “Me dijeron que Omicron esquiva los anticuerpos de otras variantes porque es muy contagiosa”, señaló Andrea sobre su extraño caso

Inmediatamente llamó al servicio de emergencias de su prepaga, la llevaron a una guardia y le dieron corticoides. “Tenía las dos dosis de Astrazeneca y anticuerpos naturales, más protección imposible”, indicó al remarcar lo poco frecuente de su cuadro.

¿Qué ocurrió entonces? “La médica me explicó que no era la primera vez que pasaba, que ya habían visto casos de contagios seguidos porque son variantes distintas”, explicó la periodista. Y agregó: “Me dijeron que Ómicron esquiva los anticuerpos de otras variantes porque es muy contagiosa. Tiene un escape de inmunidad, esquiva los anticuerpos y te contagia igual aunque es poco común”.

La médica le explicó que la segunda vez la afectó mucho más porque sus pulmones no se habían terminado de recuperar y al volver a impactar otro virus no estaban al 100 por ciento de enfrentarse nuevamente al virus como cuando están totalmente sanos”, resaltó. A pesar del alta, Andrea camina lento, tiene la voz tomada y padece un dolor constante detrás de los ojos

Andrea dejó de fumar hace 12 años, hace ejercicio regularmente y sabe controlar a la perfección su respiración. Sin embargo, esta vez, la situación se le fue de las manos porque no se le llenaban los pulmones de aire.

“Tuve suerte. No fue grave y con remedios y mucho reposo, un par de días después estoy bastante mejor”, concluyó la influencer, quien aún persiste con algunas secuelas del virus: camina lento, tiene la voz tomada y padece un dolor constante detrás de los ojos.

Consultado por Infobae, el médico infectólogo Axel Tomas también está convencido de que la paciente contrajo dos variantes distintas pero puso en tela de juicio que Ómicron sea más leve que el resto. “Casi con seguridad digo que primero contrajo Delta y luego Ómicron”, sentenció el experto.

“Lo que se sabe hasta ahora es que Ómicron dejaría a salvo la parte baja del pulmón pero eso no protegería de las neumopatías, que sería el caso de esta joven. Evidentemente le quedaron secuelas de la primera infección ya que con Delta se generan más daños en el pulmón y trae más consecuencias, como la falta de aire”, remarcó Tomas.

El infectólogo explicó que Delta hace un proceso inflamatorio muy grande en el pulmón y eso se traduce en el organismo con la falta de aire. “La paciente tenía ese proceso inflamatorio en curso que no se había terminado de resolver y cuando contrajo la segunda infección con Ómicron, que es la predominante actualmente, lo que hizo fue poner de manifiesto todo ese proceso que ella traía ya que Ómicron potenció su cuadro”, explicó.

Tomas remarcó que cuando una persona contrae COVID- 19 siempre queda inmunidad cruzada pero no total. “La persona que tuvo Delta desarrolló inmunidad para esa variante y te puede proteger en parte para otras. Lo mismo va a suceder con Ómicron respecto a posibles nuevas variantes. Hay que tener en cuenta que todas las vacunas se desarrollaron para el virus que salió de Wuhan por eso muchas de las mutaciones burlan la respuesta inmunitaria. Lo que se trata es hacer más potentes las nuevas vacunas para que aporten los anticuerpos que logren compensar esa falta de inmunidad específica”, concluyó.

Fuente: Infobae

