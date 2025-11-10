Una jornada de acompañamiento y trabajo conjunto

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
riv comparte

Compartimos una nueva edición del Operativo Integral “San Juan Cerca», que tuvo lugar en la Escuela Provincia de Salta.

👉🏽 Vecinos y vecinas de Rivadavia se acercaron para realizar trámites, acceder a controles de salud, vacunación, asesoramiento social y mucho más.

Esta propuesta reunió a diversos ministerios del Gobierno de San Juan junto a la Municipalidad de Rivadavia, trabajando de manera articulada para acercar soluciones concretas y acompañar a cada familia del departamento.

Seguimos impulsando acciones que garantizan más accesibilidad, acompañamiento y oportunidades para todos 🙌🏼

Más historias

boxeo riv 1

Rivadavia vive el deporte

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
parador

¡El Parador del Ciclista te espera!

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
folk

¡Celebremos juntos el Día de la Tradición!

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025