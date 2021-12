Una sanción lo dejo sin podio a Joaquin Naranjo en la última fecha del año

Este domingo se corrió la última fecha del calendario de la Iame Series Argentina en el kartòdromo internacional de Buenos Aires. La final estaba que ardía por la lucha del campeonato Super Master Series donde el Sanjuanino tenía posibilidades de ir por el máximo galardón en la categoría Junior X30. Lamentablemente unos minutos después de determinada la carrera recibió la mala noticia, una sanción que lo dejo sin podio y sin subcampeonato.

El Joven piloto Sanjuanino venia de terminar cuarto ayer en la penúltima fecha con varios récords de vueltas. Hoy con el inicio del cronograma en el Warm Up Joaquin lo mostraba en segundo lugar con todas las intenciones de ir por puestos de punta.

En la primera serie a 7 vueltas con un excelente ritmo que marco récord de vuelta termina el puesto tres a 1,404 segundos del ganador de la serie Cagnolo.

En la segunda series también a siete vueltas con una largada impecable logra ubicase en primera posición que mantuvo hasta la bandera a cuadros seguido de los Cordobeses Cagnolo y Dianda

La final electrizante no estuvo libre de polémica desde la misma vuelta previa donde el líder Cagnolo y Joaquin hacían el uno dos respectivamente. El Cordobés ingreso a fondo en la recta provocando un desorden generalizado en la largada perseguido por Sanjuanino, en la curva uno intenta evitar el contacto con el Cordobés que resulta inevitable al cerrarse para cuidar la posición terminando Cagnolo en trompo. Joaquin logra continuar con su marcha e inicia una persecución desde el segundo puesto sobre el líder Dianda a quien supera rápidamente, llegando a la bandera de cuadros con una diferencia de 2,608 segundos de su escolta Bautista Lhorman. Lamentablemente a los pocos minutos una sanción lo deja al Sanjuanino excluido de la final por el incidente con Caganolo privándolo del primer puesto y del subcampeonato.

El piloto de alto rendimiento de la Secretaria de Deportes nos decía: Me quedo muy triste por la sanción, fuimos los mas rápidos y lo demostramos en la pista, la sanción me sorprendió por que fue inevitable el toque. Pero no queda otra que acéptala. Fue un gran año con muchos logros y lindas emociones, nos medimos con los mejores del país y también en el karting internacional. Por esas cosas lindas que me todo vivir quiero agradecer principalmente a mi familia que me apoya e hizo un gran esfuerzo este año. A todos que me acompañan en redes sociales con tanto cariño y energía. Agradecer especialmente al gobierno de San Juan, a la Secretaria de Deportes y a su secretario Jorge Chica que sin su apoyo seria imposible este proyecto deportivo.

Joaquin Naranjo el año próximo hará el cambio de categoría a la poderosa Senior X30 con su mismo equipo Exprit Racing Kart siempre representando a San Juan a nivel nacional.





