Veteranos de Malvinas: La demanda para el cobro retroactivo de la pensión honorífica llegó a la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia admitió el Recurso Extraordinario presentado por la Confederación de Combatientes de Malvinas de Argentina para que los veteranos de guerra puedan cobrar con carácter retroactivo la pensión honorífica.

El abogado Walter Di Giuseppe, representante de la Confederación, explicó que “deberían haber empezado a cobrar desde el fin del conflicto bélico, el 16 de junio de 1982, pero la gran mayoría comenzó a cobrar 10 años después”.

Recordó que “venimos con una acción judicial que ya tiene 5 años donde tuvimos resultados adversos en primera instancia y en la Cámara de apelaciones. Pero no hay mucho que discutir porque el decreto reglamentario es el que confunde a la ANSES y para la ANSES, bienvenida la confusión, entonces no paga. Pero el reglamento dice que se les pagará a los que fallecieron en combate y a los veteranos que volvieron al continente con vida desde el momento que lo piden. Esto no lo dice la ley por lo que hicimos el reclamo que es colectivo. Si bien represento a la Confederación de Combatientes de Malvinas, al ser colectivo es abarcativo a todos los veteranos”.

El letrado quilmeño dijo que el fallo “es una satisfacción porque sabemos que no es fácil acceder a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo de tanta magnitud económica, porque supera los mil millones de pesos y aparte de eso con una connotación política muy importante para el país”.

Fuente: Hecho en Quilmes