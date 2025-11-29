En el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, tuve el honor de acompañar la inauguración del Cenizario en la Parroquia San Juan María Vianney, ubicada en el Santuario de la Medalla Milagrosa. Fue un momento profundamente significativo, un lugar de memoria donde compartimos junto a los fieles la bendición de este nuevo espacio destinado al recuerdo, la oración y el recogimiento.

En el marco de la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, compartimos la Santa Misa y acompañamos la procesión, viviendo juntos un momento de fe y devoción, celebrando nuestra fe en camino y honrando a la Virgen junto a nuestros vecinos.