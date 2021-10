Whatsapp, Facebook e Instagram, caídos a nivel global

Los primeros reportes sobre la caída de Whatsapp -propiedad de Facebook, al igual que Instagram- se produjeron a las 12.15 de este lunes, y en menos de una hora sumaron más de 20.100, precisó Downdetector.

Los reportes sobre las caídas de las dos redes sociales datan de la misma hora, según el detalle del sitio especializado.También se encuentra caído Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la plataforma homónima.

Según los datos de Downdetector, Whatsapp acumuló 8.567 mensajes de usuarios locales denunciando la caída del servicio, de los cuales el 39% notificaba problemas en el envío de mensajes, el 32% en la aplicación y el 29% en el sitio web de la red social.

En cuanto a Instagram, se registraron 3.763 reportes de mal funcionamiento, de los cuales 35% informaban fallas en el servicio web, el 33% mala conexión del servidor y el 32% problemas en la aplicación.

Una de las cuentas oficiales de Instagram en Twitter dio cuenta de la caída de su servicio, y pidió “paciencia” a sus usuarios: “Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”, posteó.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown— Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021