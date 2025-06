Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Durante el fin de semana del viernes 13 y el lunes 16 de junio de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Boxeo

Este viernes 13, el estadio cubierto Aldo Cantoni será anfitrión de una velada boxística cuyo combate de fondo será por el título internacional AMB. El sanjuanino Ezequiel ‘Pacman’ Fernández enfrentará al juninense Néstor Abdallah. El evento iniciará a las 19 con las peleas preliminares y las entradas se venderán en las boleterías del estadio.

Más información en el siguiente enlace.



Automovilismo

Gran Premio Cordillerano

La tercera fecha del campeonato sanjuanino se llevará a cabo en Rodeo, Departamento Iglesia. El viernes 13, entre las 12 y 19 horas, será la rampa simbólica en el Predio ‘Los Manantiales’. En el mismo lugar, la actividad deportiva continuará el sábado 14 desde las 11 horas; y el cierre el domingo 15, también a las 11, en el predio citado.



Ciclismo de ruta

Libres y Máster

La cuarta fecha del campeonato otoño/invierno se correrá este sábado 14 de junio, con concentración a las 13:30 y largada a las 14:30, en el Complejo El Pinar, en el Departamento Rivadavia. Organización: AC ‘A pedal San Juan’.



Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.



Balonmano

Nacional de Clubes – Cadetes B

Hasta el sábado 14 inclusive continuará disputándose en San Juan el campeonato nacional, femenino y masculino, que inició el lunes 09 y cuyos encuentros se están jugando en los estadios La Superiora de Rawson y Marcelo García de Pocito. Hay presentes clubes de distintas provincias argentinas. El certamen cuenta con la organización de la Federación Sanjuanina de Balonmano y la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.



Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 13 de junio

Peñarol vs. 9 de Julio

Desamparados vs. Villa Obrera

Sábado 14 de junio

López Peláez vs. Aberastain

Sp. Rivadavia vs. Juventud Zondina

Minero vs. Colón Junior

Sarmiento de Zonda vs. Marquesado

San Lorenzo de Ullúm vs. Alianza.

Domingo 15 de junio

Carpintería vs. Árbol Verde

Atenas de Pocito vs. Unión de Villa Krause.

Libre: Trinidad.

Horarios: el resto de los partidos, Cuarta División a las 14 y Primera División a las 16 horas.

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 13 de junio

Juventud Unida vs. San Agustín.

Sábado 14 de junio

Defensores de Los Andes vs. Punteto.

Libertad Juvenil vs. Villa Ibáñez.

Huarpes vs. Defensores (en cancha de San Damián).

Centenario Olímpico vs. Recabarren.

Rawson Junior vs. Villa Hipódromo (en El Globo)

Fiorito vs. Sp. Picón.

Del Bono vs. San Damián.

Juventud Ullunera vs. Los Pumas.

Domingo 15 de junio

Juventud Rivera vs. El Globo (en Centenario Olímpico, Cuarta División a las 9:30 y Primera División a las 11:30 horas).

Horarios: el resto de los partidos, Cuarta División a las 14 y Primera División a las 16 horas.



Torneo Femenino de Inferiores: programación de la fecha 9 (última de la primera ronda) del Torneo Apertura 2025.

Viernes 13 de junio

Sede: Sportivo Rivadavia, La Bebida, Rivadavia.

09 horas: San Martín vs. Rufrano

10 horas: Universidad vs. Libertad Juvenil.

11 horas: Villa Obrera vs. Atenas de Pocito.

12 horas: Desamparados vs. Alianza.

Libre: Rivadavia.

Al término de la fecha se conocerán los equipos que clasificarán a semifinales del torneo.



Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: programación de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Jueves 12 de junio

22 horas

Partido 02: Unión Vecinal de Trinidad vs. Hispano (en el partido 01, Hispano ganó 79-49)

Partido 02: Ausonia vs. Jáchal BC (en el partido 01, Jáchal BC ganó 81-60)

Viernes 13 de junio

22 horas

Partido 02: Inca Huasi vs. Sporting Estrella (en el partido 01, Inca Huasi ganó 65-62)

Partido 02: Lanteri vs. Urquiza (en el partido 01, Urquiza ganó 109-78).

Nivel 2 – Masculino: sin novedades.

Nivel 3 – Masculino: programación de los partidos de semifinales del Torneo Apertura 2025.

Lunes 16 de junio

22:15 horas

Partido 01: Girona vs. El Ceibo.

Martes 17 de junio

22 horas

Minero vs. Centro Impulso.

Nivel 1 – Femenino: novedades con respecto a la programación de los partidos de la gran final del Torneo Apertura 2025.

El partido 01 entre las finalistas Isca Yacú y Universidad se jugará el domingo 22 de junio, a las 20 horas, en cancha de Isca Yacú.



Rugby

Torneo Cuyano 2025 – Copa Oro

Este sábado 14 de junio se jugará la novena fecha de la primera ronda. A las 16 horas, el San Juan Rugby Club recibirá a Los Tordos de Mendoza en Santa Lucía (Intermedia a las 14:15 horas, Preintermedia a las 12:30); y al mismo tiempo, pero en Mendoza, Universitario visitará a Peumayén RC (Intermedia a las 14:15 horas, Preintermedia a las 12:30).

Torneo Cuyano 2025 – Copa Plata

Este sábado 14 de junio, el Sporting Alfiles jugará las finales del campeonato en las categorías Primera e Intermedia. Ambas se disputarán en la cancha de Mendoza Rugby Club, en la provincia vecina. El duelo de Intermedia será ante Banco RC, desde las 14:15; y el de Primera frente a Tacurú RC, a partir de las 16 horas.



Hockey sobre patines

Serie A1 – Primera División – Femenino: programación de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Jueves 12 de junio – 21:30 horas

Unión Vecinal de Trinidad vs. Valenciano

Unión de Villa Krause vs. Concepción Patín Club

Social San Juan vs. Barrio Rivadavia

Sindicato Empleados de Comercio vs. Bancaria

Lomas de Rivadavia vs. Atlético Argentino

Aberastain vs. Huarpes.

Serie A1 – Segunda División (o Reserva) – Femenino: programación de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Jueves 12 de junio – 20 horas

Unión Vecinal de Trinidad vs. Valenciano

Unión de Villa Krause vs. Concepción Patín Club

Social San Juan vs. Barrio Rivadavia

Sindicato Empleados de Comercio vs. Bancaria

Lomas de Rivadavia vs. Atlético Argentino

Aberastain vs. Huarpes.

Serie A1 – Primera División – Masculino: programación de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Viernes 13 de junio – 21:30 horas.

Unión Vecinal de Trinidad vs. Lomas de Rivadavia

Hispano vs. Richet Zapata

Huarpes vs. Olimpia

Altos de San Juan vs. Concepción Patín Club

Valenciano vs. Bancaria

Atlético Argentino vs. Social San Juan.



Serie A1 – Segunda División (o Reserva) – Masculino: programación de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Viernes 13 de junio – 20 horas.

Unión Vecinal de Trinidad vs. Lomas de Rivadavia

Hispano vs. Richet Zapata

Huarpes vs. Olimpia

Altos de San Juan vs. Concepción Patín Club

Valenciano vs. Bancaria

Atlético Argentino vs. Social San Juan.