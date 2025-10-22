Allegro festeja 10 años en San Juan

Allegro Instituto de Danzas cumple una década de trayectoria formando artistas en la provincia de San Juan y lo celebra con una gran función de gala titulada “Función Anual 10 Años”, que tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Sarmiento.

El evento conmemorativo, que fue declarado de interés cultural, propone un recorrido por distintos universos escénicos a través de cuatro obras icónicas de creación propia:

Noche Oscura, Mi Libro Favorito, Sentiste Alguna Vez y Music Hall. Cada una de ellas representa un lenguaje, una

sensibilidad y una estética que han marcado la identidad artística de Allegro a lo largo de estos diez años.

La gala se presenta como una experiencia escénica donde la danza se convierte en poesía, emoción y celebración del arte, fusionando técnica, interpretación y una profunda conexión humana. Será un encuentro pensado para todo público, donde el movimiento y la música se unen para rendir homenaje a una historia construida con pasión, disciplina y amor por la danza.

Fundado el 13 de marzo de 2015, Allegro Instituto de Danzas nació con el propósito de crear un espacio donde la danza se viva no solo como disciplina artística, sino también como camino de desarrollo humano, sensibilidad y encuentro. En estos diez años, la institución —avalada por el Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan y homologada por la Fundación Julio Bocca— se ha consolidado como un referente en formación integral en Danza Clásica, Contemporánea y Jazz.

Su propuesta educativa se distingue por el equilibrio entre la exigencia técnica y la calidez pedagógica, promoviendo la creatividad, el compromiso y el crecimiento personal de cada alumno. A través del Programa de Extensión Artística “A Tempo – Grupo de Danzas”, Allegro impulsa la práctica escénica y la proyección profesional de sus bailarines y docentes en formación.

Durante esta primera década, Allegro ha formado generaciones de jóvenes artistas que representan con orgullo a San Juan en escenarios locales, regionales y nacionales, participando activamente en muestras, producciones y eventos culturales. Su aporte ha sido clave en el desarrollo artístico y educativo de la comunidad.

Detrás de este proyecto se encuentran María Fernanda Palacio y María Belén Sánchez, directoras y fundadoras, quienes han sostenido una visión clara: que la danza sea una herramienta de transformación, expresión y crecimiento humano. Con esta gala, Allegro no solo celebra su historia, sino también reafirma su propósito de seguir formando artistas comprometidos, sensibles y apasionados.

Función Anual – 10 Años

Viernes 31 de octubre de 2025

21:00 hs puntual

Teatro Sarmiento – Ciudad de San Juan

Informes y reservas: 264 5262214

Venta de entradas en Allegro Instituto de Danzas

