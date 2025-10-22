La marea naranja del Frente X San Juan colmó el Club Trinidad con Orrego y sus candidatos: “El domingo no termina nada, comienza otro proceso”

Ante una multitud, Orrego junto a Martín, Palma y Rizo, ratificaron en el cierre de campaña el compromiso de seguir trabajando por los intereses de San Juan, con la confianza en que los sanjuaninos apoyarán con su voto el domingo 26.

En lo que fue una vibrante noche de encuentro con los sanjuaninos, Marcelo Orrego junto a sus candidatos, encabezados por Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo dieron cierre a la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El Club Atlético Trinidad se pintó de naranja con la presencia de los postulantes del Frente X San Juan a diputados nacionales quienes, acompañados por el gobernador, la militancia y muchos sanjuaninos y sanjuaninas que fueron a expresar su apoyo antes de ir a las urnas, ratificaron que son la mejor opción en el Congreso Nacional para que la provincia siga creciendo.

En el escenario rodeados de una multitud, en el que también estuvieron los candidatos suplentes de X San Juan, Eva Acosta, Carlos Jaime y María de los Ángeles Moreno, Orrego agradeció a la militancia por ponerle el corazón a dos meses de trabajo electoral y a los integrantes de la lista por defender los intereses de San Juan.

Emocionado, el gobernador destacó que “la verdad que hemos puesto de una vez por todas a la política en el lugar de sacarla del diccionario de las malas palabras, para ponerla en ese lugar tan importante que es resolver los problemas de la gente. Veinte años esperando este momento y 20 meses desde cuando comenzamos, hoy tenemos el primer test, tenemos la primera prueba de cómo venimos realizando la gestión. Porque nos ha tocado en la peor crisis económica de la historia argentina gobernar nuestra provincia. Pero nosotros nos hemos preparado para estos momentos”.

Enfatizó que “sí se puede vivir mejor en San Juan y con menos recursos, sí podemos estar a la altura de las circunstancias de los nuevos tiempos. La política que nosotros practicamos, la practicamos con alegría. Y por eso estamos acá, estamos todos unidos abrazándonos, estamos todos unidos sabiendo que hemos puesto todo el esfuerzo, toda la dedicación y mucho laburo para hoy poder estar acá, comenzando ese proceso de cierre de las elecciones”.

Concluyó remarcando que “el domingo tenemos que estar custodiando los votos. Va a ser un día especial, no solo para nosotros sino para cada uno de nuestros comprovincianos porque saben de buena fe que nosotros hemos venido a trabajar por y para la gente. Decirles que este domingo no termina nada, comienza otro proceso. Porque en el 2027 vamos a ir a ganar en todos los departamentos de San Juan. Así que se les ponga la piel de gallina como yo lo siento ahora. Vamos a ir con todo, porque ¿saben qué? tenemos con qué, tenemos dirigentes, tenemos proyectos, tenemos programas y, sobre todo, la convicción de llevarlo adelante”.

A su turno, Martín expresó que “gracias Marcelo por compartir este nuevo desafío. Gracias a todos los sanjuaninos. Nos jugamos el domingo una historia importante, necesitamos que lleguemos al Congreso Nacional aquellos que tenemos una sola bandera, la bandera de los sanjuaninos. Ese es nuestro primer compromiso, vamos a defender a San Juan hasta dar la vida si es necesario”.

El candidato en primer término de X San Juan destacó logros del Gobierno de Marcelo Orrego, como el boleto escolar gratuito; obras como escuelas, hospitales y pavimentos, entre otras; la educación como eje central, la apuesta a la seguridad y a la contención social, entre otras líneas de gestión.

Y luego remarcó que “la fuerza que tiene un gobernador en Buenos Aires son sus legisladores nacionales. Mientras más legisladores tenga, más posibilidades va a tener de conseguir recursos para San Juan. Por eso, a aquellos que estén de acuerdo con la gestión que está llevando este Gobierno, les pedimos que este domingo ahí donde esté la cruz marque la cruz, que van a estar votando por el futuro de los sanjuaninos”.

Por su lado, Palma destacó “Gracias, porque sin todos ustedes no hubiese sido posible estar donde estamos parados, donde vamos a estar parados el domingo, mirando el futuro, con los diputados de X San Juan, que van a estar en el Congreso de la Nación. Esto empezó en el año 2023, cuando San Juan eligió a Marcelo Orrego como gobernador. Hoy vamos a dar continuidad al proyecto, y estamos construyendo para 2027, para ser gobierno en todos los departamentos donde no lo somos. Vamos a construir equipo en cada departamento”.

Y agregó la candidata: “Les quiero pedir que el día domingo cada uno desde su lugar esté cuidando las boletas. Tenemos que hacer el último esfuerzo, porque vamos a ver el triunfo, en cada una de las urnas van a estar marcadas muchas cruces, donde dice X San Juan. Así que a no aflojar, que todavía queda el paso final. Todos nos vamos a acostar el domingo con la tranquilidad de que hemos defendido cada boleta, de que vamos a despertar ese grito dormido de cada sanjuanino, que la gente va a volver a confiar en los políticos, y vamos a festejar el domingo con todos ustedes”.

Por su parte, Rizo expresó que “Cada vez que se construye una escuela, cada vez que los chicos toman el colectivo y tienen el boleto educativo gratuito, cada vez que se construye un hospital o un barrio, o se pavimenta una calle, ahí no está el kirchnerismo, ahí no está La Libertad Avanza, está el gobernador Orrego, ahí está el Gobierno de San Juan, y están todos ustedes detrás”.

La “noche naranja” en el Club Atlético Trinidad fue así una gran celebración de los logros obtenidos por esta gestión y el agradecimiento del gobernador Orrego a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que vienen respaldando un camino de crecimiento provincial que tiene todavía mucho provecho por venir.