Un hombre de 36 años fue detenido en el Barrio Cóndor, La Bebida, Rivadavia, acusado de intentar robar a dos personas y agredirlas con un arma blanca.

El hecho ocurrió cuando los damnificados, de 28 y 43 años circulaban en una motocicleta y fueron interceptados por Carrizo, de 36 años, quien intentó sustraerles la mochila y los agredió con un hierro tipo cuchillo.

La policía del Comando Oeste llegó al lugar y aprehendió a Carrizo, quien se encontraba en posesión de dos cartuchos y el arma blanca utilizada en la agresión. Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga para recibir atención médica.

El Ayudante Fiscal, Dr. Jorge Salinas, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo Agravado por el uso de arma en grado de tentativa. Carrizo se encuentra detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/aprehendido-por-robo-a-mano-armada-en-la-bebida/