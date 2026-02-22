Nacimiento en vivienda de Rawson: policías asistieron a una mujer en parto

Una mujer de 37 años dio a luz a una bebé en su vivienda del Barrio Valle Grande, en el Departamento Rawson, con la asistencia de personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:53 horas, cuando la policía de la Comisaría 35° fue comisionada al domicilio, donde la mujer, estaba experimentando contracciones cada minuto. Ante la inminencia del parto, los efectivos policiales, Of. Ayte. Agustín Amarfil, Cabo Fabricio Domínguez y Cabo Leandro Álvarez, asistieron a la mujer y recibieron a la bebé.

Una vez que llegó el personal de emergencias médicas, se constató el buen estado de salud de la madre y la bebé, y se las trasladó al Hospital Rawson.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/nacimiento-en-vivienda-de-rawson-policias-asistieron-a-una-mujer-en-parto/