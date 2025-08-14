Cae individuo que robó en una estética

Personal de Brigada de Investigaciones Norte lograron descubrir durante una ardua tarea investigativa, la maniobra de un masculino quien se las ingenió para ingresar a una reconocida estética del departamento Capital.

La propietaria de una reconocida estética situada en Calle Mendoza y 25 Mayo – Capital denunció la sustracción de varios efectos desde el interior de su local, pero la particularidad del hecho es que el autor se las había ingeniado para no levantar ningún tipo de sospecha, pero todo quedo registrado por las cámaras de seguridad internas del local, las cuales estaban situadas en lugares estratégicos, finalmente los pesquisas se abocaron a la investigación y a la rápida individualización tratándose del ciudadano Rodolfo Victorio Constanza (43), un reconocido delincuente que cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que siguiendo directivas del Dr. Leonardo Villalba – Fiscal de Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, ordenó la detención del mismo, quien quedó vinculado al correspondiente legajo judicial, y en las próximas horas sería sometido a la audiencia de formalización.