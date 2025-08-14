Gobierno de San Juan y gremios docentes concretaron una nueva negociación paritaria

El Gobierno hizo una nueva propuesta a los gremios UDAP, UDA y AMET, que será contestada el próximo lunes.

Este jueves 14 de agosto se concretó la tercera sesión de la tercera negociación paritaria docente 2025, entre el gobierno de la provincia y los gremios docentes UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el gobierno de la Provincia consistió en incrementar el valor índice para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C (Índice de Precios al Consumidor) publicado por INDEC, del mes anterior.

Incrementar 4 puntos para el mes de agosto y 4 puntos para el mes de septiembre a todos los cargos del nomenclador docente; y en agosto incrementar salario familiar y actualización de los tramos.

En tanto que, para septiembre también se propuso incrementar un 10% el concepto Nueva Conectividad San Juan (concepto remunerativo); e incrementar en 2 puntos la base de cálculo del ítem E60, quedando en 41 puntos.

Realizado el ofrecimiento, la patronal se comprometió a bajar dicha propuesta a los cuerpos estatutarios para dar una contestación el 18 de agosto a las 10:00 horas.

En esta ocasión, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores Jurídicos de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Perscichella; el secretario Gremial, Franco Lucero y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.