Cambio Verde llega a la Feria Agroproductiva con nuevas propuestas sustentables

El programa promueve el intercambio de materiales reciclables en la Feria Agroproductiva, promoviendo el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible en la comunidad.

El próximo sábado 15 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, el Paseo Las Palmeras, ubicado en calle San Luis y Urquiza, será escenario de una nueva edición de “Cambio Verde”, la iniciativa que invita a los sanjuaninos a canjear materiales reciclables por vouchers de compra en la Feria Agroproductiva.

Organizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Secretaría de Estado y Ambiente, el programa busca fomentar hábitos de reciclaje y fortalecer la economía circular, generando conciencia ambiental y apoyo a los pequeños productores locales.

En esta oportunidad, acompañarán la actividad la Dirección de Relaciones con la Comunidad y el Área de Simetría de la Cámara de Diputados de la Provincia, que se suman con propuestas educativas y lúdicas orientadas a la sostenibilidad.



Desde el Área de Simetría se ofrecerán juegos sustentables elaborados en el marco del programa “Simetría y Participación”, una iniciativa de inclusión laboral que involucra a personas con discapacidad en tareas de reciclado y reutilización de materiales como papel y tapitas, promoviendo la estimulación cognitiva y la integración social.

Por su parte, la Dirección de Relaciones con la Comunidad desarrollará actividades didácticas para niños, con espacios de pintura y aprendizaje sobre el cuidado del medioambiente, fortaleciendo el vínculo entre la Legislatura y la ciudadanía.

¿Qué es Cambio Verde?

Cambio Verde es una propuesta que permite canjear a partir de 20 materiales reciclables o más, por un voucher de compra en la Feria Agroproductiva, con un límite de 2 vouchers por familia.

El programa busca no solo promover la correcta disposición de residuos reciclables, sino también impulsar la economía local y fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad.

Objetivos del programa

Fomentar la separación y disposición responsable de residuos reciclables.

Impulsar la economía local mediante la Feria Agroproductiva.

Concienciar sobre el valor y la reutilización de los materiales reciclables.

Promover prácticas sostenibles y hábitos responsables en la comunidad.