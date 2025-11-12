Feriados noviembre 2025

Qué pasa con el viernes 21 y el lunes 24

El descanso extendido en noviembre de 2025 abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24.

Su origen principal es el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre. Dado su carácter de feriado “trasladable”, y para maximizar el fin de semana, la normativa establece que se corra al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre, convirtiéndose así en feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores y estudiantes del país.

Qué particularidad tiene el viernes 21 de noviembre?

El viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos.

A diferencia del feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador.

