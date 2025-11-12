Felicitaciones compañero OscarAgüero

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025
delegado

Felicitaciones compañero OscarAgüero por la renovación de su mandato como Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Caucete.

Desde la Secretaría General Mirna Moral, el Secretario Adjunto José Gremoliche y toda la Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, expresamos nuestro reconocimiento y acompañamiento a esta nueva etapa.

💪 Con compromiso y trabajo conjunto, seguimos fortaleciendo la representación de los empleados de comercio de Caucete para el período 2026–2030.

#SindicatoEmpleadosDeComercio#Caucete#MirnaMoral#JoséGremoliche#OscarAgüero#trabajoycompromiso

Más historias

feriado nov

Feriados noviembre 2025

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025
tradicion

Día de la Tradición

EL REPORTERO 10 de noviembre de 2025
campeonas

Sindicato Empleados de Comercio, campeón panamericano en Damas Senior

EL REPORTERO 9 de noviembre de 2025