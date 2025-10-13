Capturan a un sujeto intensamente buscado en el Barrio General Acha

La Brigada de Investigaciones Norte de la Dirección Coordinación Judicial D-5 informó que, tras una intensa labor investigativa, logró capturar a Sergio Franco Estrella.

Estrella, con un frondoso prontuario y varios delitos contra la propiedad en su haber, era buscado intensamente desde el año 2024 y se movilizaba por distintas zonas del Departamento Capital.

Los efectivos policiales, munidos de un mandato judicial otorgado por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, procedieron a la detención de Estrella en una vivienda del Barrio General Acha. El detenido quedó alojado en los calabozos de División Delitos y posteriormente será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir con su condena.

