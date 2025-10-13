Detenido con estupefacientes en Estadio de Sportivo Argentino

EL REPORTERO 13 de octubre de 2025
El domingo, personal policial del operativo en el estadio Sportivo Argentino de Albardón detuvo a una persona que intentaba ingresar con drogas.

Durante la requisa, los efectivos observaron a un individuo nervioso y, al revisar su calzado, encontraron un envoltorio con 13 paquetes de cocaína y 5 cigarrillos de marihuana. El detenido, identificado como Luna, de la Villa Chile Albardón, fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Turno.

La droga incautada fue analizada y se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína de máxima pureza. El caso sigue en investigación.

