Caucete: detenidos por robo y secuestro de objetos robados

La Brigada de Investigaciones Este, en colaboración con las Comisarías 9° y 37°, llevó a cabo un operativo en el Barrio Nikisanga de Caucete, donde se detuvo a dos hombres sospechosos de hurto.

Los detenidos, Tejada de 29 años, y Mendez de 19 años, fueron aprehendidos en el marco de la investigación por «Hurto», con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Gerarduzzi Cristian.

El hecho ilícito había ocurrido el 20 de febrero de 2026 en el interior del Barrio Felipe Cobas, donde se había denunciado el robo de varios objetos.

Durante el allanamiento, la policía secuestró un TV de 43″ marca RCA color negro, un teléfono celular marca MOTOROLA modelo G30, y otros efectos que ya fueron reconocidos por la damnificada del ilícito.

Además, se secuestraron otros objetos, como una bicicleta marca JIEPUBK rodado 29 color negra y una NETBOOK, que se encuentran vinculados a otro ilícito suscitado en Loteo San Nicolás.

El operativo fue coordinado por la Brigada de Investigaciones Este, y los detenidos y los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Gerarduzzi Cristian.