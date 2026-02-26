Detenidos por robo en Rawson: recuperan motocicleta y herramientas

La Comisaria 24° de Rawson informó que se esclareció un robo ocurrido en el taller mecánico «Tato Racing», ubicado en Avenida España sur, donde se sustrajeron herramientas y una motocicleta Corven 110 color rojo que estaba en reparación, propiedad de un cliente.

La investigación, coordinada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, determinó que la motocicleta estaba en poder de un conocido delincuente del Barrio Alvear, identificado como Peñaloza. Según fuentes policiales, Peñaloza es un individuo con antecedentes delictivos en la zona.

La policía montó una vigilancia en la zona y logró interceptar a dos sujetos, uno de ellos hermano de Peñaloza, cuando intentaban vender la motocicleta robada. Los detenidos fueron sorprendidos cuando transportaban la moto Corven 110 cc color roja, junto con herramientas sustraídas del taller, incluyendo un taladro marca Skill, una amoladora marca Wold y llaves fijas.

Se recuperaron la moto y las herramientas sustraídas, y los dos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia provincial por el delito de robo.