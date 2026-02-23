Clases de apoyo escolar gratuitas reúnen a más de 150 estudiantes en la Dirección de Juventudes

Las clases de Matemática, Lengua, Física, Química e Inglés se dictan hasta el viernes 27 de febrero. Concurren estudiantes secundarios. Es una acción interministerial entre Familia y Desarrollo Humano y Educación.

Durante el mes de febrero -hasta el viernes 27 inclusive- se brindan clases de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario, en una iniciativa compartida entre los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y Educación a través del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito. Más de 150 estudiantes de diferentes edades están recibiendo este refuerzo educativo, divididos en grupos de no más de 15 jóvenes para poder resolver sus dudas y recibir un acompañamiento y seguimiento personalizado.

Las clases de apoyo se dictan en la Dirección de Juventudes, ubicada en la calle Santa Fe 321 (este), en Capital, oficiando como punto de encuentro para estudiantes que llegan desde distintos departamentos de la provincia, fundamentalmente del Gran San Juan.

Las materias que se dictan son Matemática, Lengua, Física, Química e Inglés, tanto en horario matutino (de 8:30 a 13 horas) como vespertino (de 15:30 a 20 horas), en módulos de dos horas. Hay 12 docentes del equipo de apoyo escolar que se dedica a esta tarea enmarcada en las propuestas del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.